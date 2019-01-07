خلال عملية تطهير "السحر والجمال".. مقتل المتهم بقتل أم وابنتها في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي المتهم الرئيسي في واقعة قتل أم وابنتها رميا بالرصاص بمدينة العبور، مصرعه اليوم الإثنين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمديريتي أمن القليوبية والشرقية.

وكان المتهم وأعوانه اعتقدا أن المجني عليهما، وراء الإبلاغ عن دولاب المخدرات الذي يديره في منطقة متاخمة للقليوبية وتتبع محافظة الشرقية.

وتبين أن المتهم يدعى "لوكشة" وكان مختبئا في منطقة السحر والجمال في الإسماعيلية، حيث نجحت أجهزة الأمن في تحديد مكانه ومداهمة وكره وتبادل الرصاص معه، ما أدى لمقتله، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات سرية وردت للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتورط العنصر الإجرامي"محمد. س. س" وشهرته "لوكشة" في قتل أم وابنتها بالعبور وأنه ينتحل اسم زياد ويقيم بوادي الملاك - بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، ومقيم حاليا بمنطقة عشش برك الصرف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بالمنطقة الصحراوية بالسحر والجمال المتاخمة لطريق "الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي"، بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجرى وضع خطة استهدفت محاصرة المتهم والقبض عليه حيث يعد أحد أخطر العناصر الجنائية التي تقوم بالإتجار في المواد المخدرة بتلك البؤرة ومحكوم عليه بالإعدام في قضية "شروع في قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين آخرهما واقعة مقتل أم وابنتها بالعبور.

جرى إعداد قوة مكبرة من مصلحة الأمن العام ورجال مباحث القليوبية والشرقية والإسماعيلية بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث، وجرى مداهمة وكر المتهم وما أن شعر بهم حتى أطلق الرصاص فبادلته القوات إطلاق النار، ما أدى إلى مصرعه في الحال وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية - و9 خزن - و160 طلقة لذات العيار- طبنجة - وطلقتين لذات العيار- 500 جرام لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات" - ميزان حساس – 3 هواتف محمولة).

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، نجحت في كشف هوية وتحديد المتهمين بقتل أم وابنتها عثر على جثتيهما مقتولتين بالرصاص بطريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي في اتجاه مدينة بلبيس بالشرقية بدائرة قسم العبور، حيث تبين أن المتهمين كانوا يتعاطون معهما الهيروين وكانوا على علاقة غير شرعية مع القتيلتين، وعندما اختلفوا على دواليب البودرة والتقسيم بينهم قرروا قتلهما والتخلص منهما لشعورهم بأنهما أبلغتا رجال الشرطة عنهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أسامة عبدالفتاح مأمور قسم العبور، ببلاغ من أحد الأشخاص قال فيه، إنه تعرف على الجثتين من خلال نشر صورهما وأن إحداهما شقيقته والأخرى ابنتها حيث تبين أن الأولى تدعى "نسمة. ص" 38 عامًا ربة منزل، والأخرى ابنتها وتدعى "كريمان. م" 18 سنة، والأم مدمنة للمخدرات ومطلقة ومنفصلة عن زوجها، والد القتيلة الثانية منذ عامين، وسبق لها الزواج أكثر من مرة، وأن القتيلة الثانية تركت التعليم في المرحلة الابتدائية.