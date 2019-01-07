إعفاء رئيس CBS من رئاسة القناة بعد ساعات من إذاعة حوار السيسي

أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية اليوم، إعفاء رئيسها ديفيد رهودز، بعد ساعات من إذاعة حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والذي طلبت مصر عدم إذاعته ولكن القناة لم تستجب لها.
وزعمت القناة أن إعفاء "ديفيد" من منصبه يرجع لتراجع نسبة المشاهدة علاوة على تورطه في تحقيقات تحرش جنسية وقعت خلال فترة رئاسته.
وقالت "CBS" إن سوزان زرينسكي، ستخلف ديفيد رهودز، في منصبه كرئيس للشبكة الإخبارية، وهي منتج تنفيذي وتدير مجلة تسمى "48 ساعة" لأكثر من 20 عاما.
وستكون زرينسكي (66 عاما) أول امرأة ترأس قسم الأخبار في شبكة سي.بي.إس، والثانية فقط لقيادة أي من أقسام الأخبار الإخبارية، بعد ديبورا تورنس، التي كانت رئيسة شبكة "إن بي سي نيوز" في الفترة من 2013 إلى 2017.
وكانت الشبكة الأمريكية نشرت حوارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأثارت المقابلة أصداء واسعة حتى قبل بثها أمس الأحد، وذلك بسبب إشارة القناة إلى أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة قد طلب منها عدم نشرها، وهو ما لم تستجب له.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانًا سريًا إلى كافة وسائل الإعلام المحلية، لمنع إذاعة أو نشر أي فيديو أو خبر يخص مقابلة الرئيس السيسي مع القناة الأمريكية.
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