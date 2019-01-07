أ.ف.ب: شرطة الهجرة التايلاندية تؤكد ان الفتاة السعودية رهف لن ترحّل بالقوة

أكد قائد شرطة الهجرة التايلاندية أن الشابة السعودية رهف محمد القنون البالغة من العمر 18 عاما والتي فرت من عائلتها وأوقفت الاحد في مطار بانكوك "لن ترحّل بالقوة".
وقد أعلنت محامية تايلاندية رفض المحكمة التماس قدمته رهف في محاولة لمنع ترحيلها ، وبعد تقديمها التماسا إلى المحكمة الجنائية في بانكوك لمنع ترحيل رهف، قالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نادثاسيري برغمان لفرانس برس: "رفضوا الالتماس"، قبل أن تتوجه للقاء الشابة في المطار.
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