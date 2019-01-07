أ.ف.ب: شرطة الهجرة التايلاندية تؤكد ان الفتاة السعودية رهف لن ترحّل بالقوة

أكد قائد شرطة ​الهجرة​ التايلاندية أن الشابة ​السعودية​ رهف محمد القنون البالغة من العمر 18 عاما والتي فرت من عائلتها وأوقفت الاحد في مطار ​بانكوك​ "لن ترحّل بالقوة".

وقد أعلنت محامية تايلاندية رفض المحكمة التماس قدمته رهف في محاولة لمنع ترحيلها ، وبعد تقديمها التماسا إلى المحكمة الجنائية في بانكوك لمنع ترحيل رهف، قالت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان نادثاسيري برغمان لفرانس برس: "رفضوا الالتماس"، قبل أن تتوجه للقاء الشابة في المطار.