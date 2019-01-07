كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فصل رئيس شبكة cbs الاخبارية بعد ساعات من إذاعة حوار السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مطلعة، منذ قليل، إعفاء رئيس شبكه cbs الاخباريه "ديفيد رهودز" من منصبه، و تعيين "سوزان زرينسكي" مؤقتا كرئيسة الشبكة الاخبارية .

وقد أعلنت شبكة "سي بى إس نيوز" الأمريكية، سبب إعفاء رئيسها ديفيد رهودز، من منصبه، تراجع نسبة المشاهدة علاوة على تورطه في تحقيقات تحرش جنسية وقعت خلال فترة رئاسته.

وقالت "CBS" إن سوزان زرينسكي، ستخلف ديفيد رهودز، في منصبه كرئيس للشبكة الإخبارية، وهى منتج تنفيذي كبير وتدير مجلة تسمى "48 ساعة" لأكثر من 20 عاما.

كما زعمت «سي بي إس» في البرمو الدعائي لحوار الرئيس السيسي أن مصر سمحت لإسرائيل بالتدخل جوياً في سيناء وهو الأمر الغير صحيح بالمرة كما أن الجانب المصري مستاء من تأخر إذاعة حوار الرئيس السيسي مع الشبكة إذ تم تسجيله فى سبتمبر الماضي ولا يليق تأخير حوار مع رئيس مصر بهذا الشكل .

وكشفت المصادر أن بعض القضايا التي تم التطرق إليها خلال الحوار "المسجل في سبتمبر الماضي" قد تجاوزها الوقت والظروف المحيطة بها قد تغيرت .

وبخصوص تواصل السفير المصري فى واشنطن ياسر رضا مع القناة لعدم إذاعة الحوار فالأمر لا يعد نوعا من التدخل السياسي في الشأن الإعلامي بل تنسيق من المقام الأول خاصة وأن القناة تواصلت مع السفير في البداية لإجراء الحوار مع الرئيس ومن الطبيعى أن يكون هو حلقة الوصل بين مصر وإدارة القناة فى أى تغيرات تحدث بشأن الحوار .