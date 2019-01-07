الشهر الجاري .. أول رحلة لمضيفات سعوديات على طيران ناس

أعلن طيران ناس السعودي عن تخريج أولى دفعاته من برنامج المضيفات السعوديات، لافتاً إلى أن أولى رحلاتهن العملية ستكون خلال الشهر الجاري.

وقال طيران ناس في بيان له أن برنامج المضيفات و المضيفين الجويين يهدف إلى استقطاب نحو 300 مضيف و مضيفة سعودية خلال عامين .. مشددين على مراعاة ساعات العمل وتخصيص زي رسمي للمضيفات السعوديات يتماشى مع العادات والتقاليد السعودية.

ويأتي تخريج أولى دفعة من برنامج المضيفات السعوديات استمرارًا لبرامج توطين وظائف الطيران وتمكين المرأة، حسبما ذكر بيان لطيران ناس .

وأشار "ناس إلى أن الخطوة تأتي حرصاً على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة في مختلف المجالات، مضيفاً "نعدّ أول ناقل وطني سعودي يوطن عمل المرأة السعودية في برنامج الضيافة الجوية وبرنامج طياري المستقبل".

ويشترط "طيران ناس" شهادة الثانوية كحد أدنى في متطلبات المؤهل التعليمي لشغل وظيفة "مضيف/ـة"، إضافة إلى أن يتناسب الطول والوزن مع معايير الطيران العالمية وإجادة التحدث باللغة الانجليزية وأن يكون "المتقدم/ـة" سعودي الجنسية.

وطيران ناس هي شركة طيران سعودية خاصة، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وتعتبر طيران ناس أول شركة طيران تعمل بنظام الطيران الاقتصادي في المملكة وذلك بعد فوزها في المنافسة على تصريح لتشغيل الرحلات الجوية المجدولة داخل السعودية انطلاقا من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض .

ويقع مقر الشركة الرئيسي في العاصمة الرياض، وتتحذ من مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي مركزين لعملياتها، ويرجع تاريخ إنشاء طيران ناس إلى عام2007، حيث أقلعت أول رحلة تجارية لها في 25 فبراير من نفس العام .

وطيران ناس تعد إحدى الشركات التابعة الشركة الوطنية القابضة للخدمات الجوية (ناس القابضة)، تقدم طيران ناس خدماتها إلى 11 وجهة داخل السعودية و26 وجهة دولية في منطقة الشرق الأوسط و آسيا و أوروبا.