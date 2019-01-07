حالة الطقس: العاصفة تزداد قوة اليوم وتنتقل غدًا لوسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمرّ العاصفة التي تضرب البلاد اليوم، الإثنين، حيث من المتوقع أن يتساقط مزيد من الأمطار شماليّ البلاد، في حين ستهبّ رياح عاصفة جنوبيّة غربيّة على طول مدن وقرى الساحل، ومن المقرر كذلك أن يشهد وسط وجنوبي البلاد ضبابًا كثيفًا، فيما سيستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ.
ومن المتوقع أن تنتقل العاصفة إلى وسط البلاد، بعد ظهر غدٍ، الثلاثاء، حيث سيزداد تساقط الأمطار تدريجيًا، بالإضافة إلى ازدياد قوّة الرياح في مختلف أرجاء البلاد، وسط استمرار الضباب الكثيف والبرد الشديد وتساقط الثلوج في الجولان المحتل، وسط مخاوف من فيضانات في الشمال.
ومن المتوقع، كذلك، أن يشهد ليل الثلاثاء – الأربعاء تساقطًا للثلوج في المرتفعات.
على أن تنتهي العاصفة بعد غدٍ، الأربعاء، حيث تتحول العاصفة إلى أمطار محليّة خفيفة، شماليّ ووسط البلاد، بالإضافة إلى استمرار تساقط الثلوج في جبل الشيخ وسط تراجع الرياح واستمرار موجة البرد.
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