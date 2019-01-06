حرب “الراب” متواصلة..”ديزي دروس” يرد على البيغ ب”المتنبي”.. “كاريكاتير” مهين وكلام نابي و”كلاشات”!

رد الرابور “ديزي دروس”، اليوم الأحد، على “كلاشات” البيغ له في أغنيته 170kg، بأغنية جديدة أطلق عليها اسم “المتنبي”، وحملت هي الأخرى في معظم جملها كلمات وعبارات نابية.

“ديزي دروس” رد على البيغ ب”كاريكاتير” مشابه لذلك المستخدم في أغنية 170kg، لكنه ظهر فيه كشخصية قوية هجمت على استوديو البيغ “DBF”، وخلقت أضرارا في المكان وحتى للمقربين منه.

ورغم أنه لم يذكر باقي مغني الراب في كلمات الأغنية، إلا أن “الديزي دروس” استحضرهم في الرسم الكاريكاتوري، وأظهرهم كأنهم يعذبون “دون بيغ”.

وحملت الأغنية التي تتجاوز 7 دقائق، هجوما على البيغ وإعلان إنتهاء حقبته فنية، ومشاركته في المهرجانات التي تتلقى دعم الدولة، وكذلك بخصوص حياته الشخصية والعائلية.

يذكر أن حرب “الكلاشات” التي انطلقت مع إصدار “دون بيغ” لأغنيته “170kg”، جعلت جل مغنيي الراب المستهدفين في أغنيته يردون بأغاني أخرى من بينهم “حليوة” و”كومي”، و”مستر كريزي”.