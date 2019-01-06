مروان حمادة: لا قرار باقفال المدارس يوم الثلاثاء لكن سنقيم الوضع غداً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​مروان حمادة​، في حديث تلفزيوني، أنه سوف يقيم غدا الإثنين تأثير التغيرات المناخية على سير العمل الدراسي في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا الجبلية والنائية منها، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، ويصدر بناء على ذلك التوجيهات المناسبة.

وذكر بأن يوم غد الإثنين هو يوم عطلة رسمية، شدد على أن سلامة الطلاب في صلب إهتمامات الوزارة، مشيراً إلى أنه القرار سوف يتخذ كل يوم بيومه، مؤكداً أن الوزارة ستكون على تواصل مع رئيس ​الجامعة اللبنانية​ فؤاد أيوب أيضاً غداً لدرس الوضع.