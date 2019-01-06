بيت لحم: أجهزة الأمن تعتدي على متظاهرين ضد زيارة ثيوفيلوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدت قوات معززة من أجهزة الأمن الفلسطينية على متظاهرين اعترضوا موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث الذي كان في طريقه إلى كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، ومنعوا تصوير المشهد بالقوة والضرب، اليوم الأحد.

وصرخ المحتجون "خائن... خائن" في استقبال البطريرك ثيوفيلوس.

وقال مصدر متواجد في ساحة المهد لـ"عرب 48" إن "التعزيزات الأمنية لا تزال تتواصل وتقتحم ساحة المهد من كافة الاتجاهات، وإن هذه القوات مزوّدة بقائمة أسماء لأشخاص يحظر عليهم الدخول إلى ساحة المهد والاقتراب من موكب البطريرك، الذي يعتبره الشباب الوطني الأرثوذكسي بأنه خائن ولص نظرا لقيامه ببيع وتأجير الأوقاف الأرثوذكسية في القدس ويافا وقيسارية وطبرية وغيرها لجهات استيطانية".

يذكر أن قوات الأمن الفلسطينية كانت قد اعتدت، العام الماضي، بوحشية على عدد من الشباب والفتيات الذين تصدوا لموكب البطريرك ونعتوه بالفاسد وفاقد الشرعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المسيحيين الأرثوذكس الذين يسيرون بموجب التقويم الشرقي، يحتفلون يوم غد الإثنين بعيد الميلاد المجيد.