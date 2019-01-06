أكد ناشطون سودانيون انطلاق تظاهرات في السوق العربي وسط الخرطوم استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للخروج في مسيرة مناوئة للحكومة.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة لتفريق مظاهرات السوق العربي وسط الخرطوم.
ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أساتذة في جامعة الخرطوم من عقر دارهم بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية بينهم بروف منتصر الطيب وبروف محمد الأمين.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا اليوم لمسيرة جديدة مناهضة للحكومة ظهر اليوم الأحد بالتحرك من ٤ نقاط انطلاق في الخرطوم باتجاه القصر الرئاسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار السودان.. عاجل.. انطلاق تظاهرات حاشدة وسط الخرطوم والأمن يحاول تفريقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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