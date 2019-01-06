انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة "جسر العبور" الأمريكي بين مصر و"إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 6 يناير 2019 11:07 صباحاً - توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق هارولد براون، الذي كان جسر عبور للسلام بين مصر و"إسرائيل"، عن عمر يناهز 92 عاماً في منزله.

وبمساعدة براون تم التوقيع على اتفاق كامب ديفيد عام 1979 في واشنطن، إذ وقع مناحيم بيغن وأنور السادات معاهدة سلام بين "إسرائيل" ومصر.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ابنته ديبورا براون، بأن والدها توفي في مزرعته بولاية كاليفورنيا، الجمعة، نتيجة إصابته بسرطان البنكرياس.

ووضع براون حجر الأساس لمعاهدات خفض الأسلحة الهجومية (ستارت)، وتولى حقيبة وزارة الدفاع الأمريكي (البنتاغون) إبان فترة رئاسة جيمي كارتر من 1977 حتى 1981.

لكنه فشل في إقناع الكونغرس بالتصديق على معاهدة الحد من الأسلحة النووية التي تم التوصل إليها مع الاتحاد السوفيتي في عام 1979، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي معرض حديثها عن العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، نقلت الوكالة أول تعليق من براون للصحفيين بعد توليه منصب وزير الدفاع، قائلاً: "أعتقد أنه عصر الاحتواء المتبادل، يجب على القوى العظمى أن تتصرف مثل القنافذ التي تنشئ علاقات الحب بعناية فائقة".

وولد براون في نيويورك وكان أول عالم يتولى قيادة المؤسسة العسكرية الأمريكية الكبيرة والمعقدة.

وكان عالم فيزياء حصل على درجة البكالوريوس في سن 18 عاماً، ودرجة الدكتوراه في سن 22 عاماً.

وأمضى براون بداية حياته المهنية في تطوير الأسلحة النووية، ثم سعى بعد ذلك للسيطرة عليها.