القوات العراقية تدمر معسكرًا تابعًا لداعش في كركوك

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نجحت القوات الأمنية العراقية، في تدمير معسكر عملاق تابع لتنظيم داعش الإرهابية في محافظة كركوك.
ونقلت قناة الإخبارية العراقية، عن مصدر في الاستخبارات العسكرية قوله، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشدالشعبي وبإسناد من طيران الجيش، نفذوا عملية عسكرية كبرى لتدمير معسكر عملاق لتنظيم داعش الإرهابية يقع في محافظة كركوك.
وأضاف المصدر، أن العملية جاءت استنادا لمعلومات استخبارية
ولفت إلى أن العملية استمرت لأكثر من ساعتين، مشيراً إلى أن القوات الأمنية لم تعثر على أي من عناصر داعش في هذا المعسكر.
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