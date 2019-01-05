القوات العراقية تدمر معسكرًا تابعًا لداعش في كركوك

القوات الأمنية العراقية - أرشيفية

وكالات

نجحت القوات الأمنية العراقية، في تدمير معسكر عملاق تابع لتنظيم داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

ونقلت قناة الإخبارية العراقية، عن مصدر في الاستخبارات العسكرية قوله، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد

الشعبي وبإسناد من طيران الجيش، نفذوا عملية عسكرية كبرى لتدمير معسكر عملاق لتنظيم داعش الإرهابية يقع في محافظة كركوك.

وأضاف المصدر، أن العملية جاءت استنادا لمعلومات استخبارية

دقيقة حيث تم تدمير أكثر من 7 أنفاق وجميع المعدات التي يستخدمها الإرهابيون في عمليات الخطف التي تتم في منطقتي الرياض والحويجة في كركوك".

ولفت إلى أن العملية استمرت لأكثر من ساعتين، مشيراً إلى أن القوات الأمنية لم تعثر على أي من عناصر داعش في هذا المعسكر.