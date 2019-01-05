محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الغربية، اليوم السبت، إنه فوجئ بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي في أحد مدارس إدارة غرب، مضيفًا أن التسريب حدث رغم الإجراءات المشددة التي تشهدها اللجان الامتحانية داخل المدارس.
وتداول الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية عبر جروبات "واتس آب" في لجان مدرسة طنطا الأحمدية الثانوية التابعة لإدارة غرب، أثناء انعقاد لجان الامتحان صباح اليوم.
وأضاف عايد لـ"الخليج 365"، أن الواقعة تخضع للتحقيق حتى يتم تحديد المسئول على تسريب الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على عدد من الهواتف المحمولة كانت بحيازة الطلاب داخل اللجان وتم ضبط 3 طلاب يتم التحقيق معهم لتحديد المسئول عن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب امتحان إنجليزي أولى ثانوي بالغربية.. ووكيل "التعليم": "اتفاجئت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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