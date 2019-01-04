كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قل لا للعنف" اللبنانية: تناشد مجلس الأمن بالتدخل لوقف انتهاكات الحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمعية "قل لا للعنف" اللبنانية في اجتماعها الدوري الذي عقد في بيروت برئاسة رئيس الهيئة الادارية للجمعية طارق أبو زينب "تجاهل مجلس الأمن الدولي بالتدخل وإدانة الحوثيين برفضهم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة".

وطالبت مستشارة الجمعية أميرة أبراهيم الخالد، مجلس الأمن الدولي "بالضغط على الحوثيين للانسحاب من مدينة الحديدة والميناء، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، وتطبيق نص المرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق، الذي نص كذلك على إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها".

وقالت: "باسم الهيئة الإدارية للجمعية نؤيد ونشكر دور المملكة العربية السعودية بإعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلبا جراء الزج بهم في المعارك. وطالما عبرت المملكة عن أهمية اتخاذ المجتمع والاعلام الدولي موقفا حازما تجاه هذه الجريمة البشعة وفضح وإنزال اشد العقوبات بالذين ينتهكون حقوق الأطفال".