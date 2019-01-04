الأمن يحقق انتحار أم قتل؟.. سقوط رجل أعمال من أعلى عقار في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف مباحث الإسكندرية جهودها لكشف غموض واقعة سقوط رجل أعمال من أعلى عقار بمنطقة سيدي بشر، وبيان ما إذا كانت الوفاة انتحار أم قتل.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه، بلاغا من الأهالي يفيد سقوط شخص من أعلى العقار رقم 36 بشارع محمد يوسف غالي، خلف شركة كهرباء سيدي بشر.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة وجود جثة "سمير.ي.أ" 61 عاما، رجل أعمال.

وتبين من التحقيقات أن رجل الأعمال المتوفى يمتلك شركة لصيانة لحقول البترول، ويستأجر شقة في العقار محل الحادث، وله عنوان آخر يقيم فيه مع أسرته.

وفي مقطع فيديو- جرى تداوله على فيسبوك- قال شهود عيان، بينهم زوجة حارس العقار محل الحادث، إن المتوفى كان بصحبته شخصين وفرا هاربين بعد الحادث – بحسب الشهود.

تحرر محضرا بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.