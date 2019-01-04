انت الان تتابع تفاصيل خبر السيسي يفضح علاقته مع "إسرائيل".. والقاهرة تطلب التستّر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 4 يناير 2019 09:45 صباحاً - تفاخر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"متانة" علاقات بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن التعاون مع "إسرائيل" أصبح يشمل مختلف المجالات.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الخميس، قبل أن يطلب سفير القاهرة بواشنطن عدم بث المقابلة.

وفي لقاء مع مُحاوره سكوت بيلي ببرنامج "60 دقيقة"، قال السيسي إن الجيش المصري يعمل مع "إسرائيل" ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.

وأكد الرئيس المصري– حسب ما نشرته القناة على موقعها الإلكتروني- أن العلاقات بين مصر و"إسرائيل" هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين، وأن هناك تعاوناً بينهما في مجالات شتى.

ونفى السيسي في حديثه وجود سجناء سياسيين في مصر، وقال إنه لا يعرف من أين أتت "هيومن رايتس ووتش" برقم ستين ألف سجين سياسي في مصر.

من جهتها، أوضحت "سي بي إس" أن السفير المصري في واشنطن اتصل بالقناة بعد تسجيل المقابلة مع الرئيس المصري، وطلب عدم بثها.

غير أن إدارة القناة الأمريكية ردت بالقول إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل الأحد المقبل.

وتناول برنامج "60 دقيقة" عدة محاور مع الرئيس المصري، بينها سجن المعارضين السياسيين.

وفيما يتعلق بمقتل نحو ألف من المصريين المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين، والمناهضين للانقلاب والمعتصمين في الميادين، قال السيسي إن الميادين ضمت "آلاف الأشخاص المسلحين الذين بقوا معتصمين أكثر من أربعين يوماً، وجربنا معهم كل الطرق السلمية".

لكن قناة "سي بي إس" ذكّرت بأن الحكومة المصرية حينها قالت إنه تمت مصادرة نحو عشر قطع سلاح فقط في أماكن ضمت آلاف المحتجين.