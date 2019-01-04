السيسي: الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن "الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء"، مشددا على أن " العلاقات بين مصر وإسرائيل هي الأمتن منذ بدء العلاقات بين البلدين ونتعاون بمجالات شتى".
وفي حديث لقناة "CBS"، أكد أن "لا سجناء سياسيين بمصر ولا أعرف من أين أتت منظمة "هيومان رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين سياسي".
من جهتها كشفت قناة "CBS" أن "السفير المصري في واشنطن اتصل بنا بعد تسجيل المقابلة مع السيسي وطلب منا عدم بثها"، مؤكدة أن "المقابلة التي أجريناها مع الرئيس المصري ستبث بالكامل يوم الأحد المقبل".
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