بومبيو: نريد ضمان ألاّ يقتل الأتراك الأكراد في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنّ الولايات المتّحدة تسعى لضمان "ألاّ يقتل الأتراك ​الأكراد​ في ​سوريا​ بعد انسحاب ​القوات الأميركية​ من شمال البلد". وقال بومبيو لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي إنّ "الأهمية هي لضمان ألّا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليّات الدينية في سوريا. كلّ هذه الأمور لا تزال جزءاً من المهمّة الأميركية"، رافضا الإعلان عن الجدول الزمني المقرّر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا، وذلك كي "لا يعرف خصوم ​الولايات المتحدة​ متى بالتحديد سينسحب الجنود الأميركيون من ​الأراضي السورية​".

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