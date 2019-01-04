بعدما بكت فلة بسبب علاقة حب معه.. الشاب خالد يرُد بطريقة خاصة -صورة وفيديو

رد الفنان الجزائري الشاب خالد، اليوم الخميس، بطريقة غير مباشرة على تصريحات الفنانة، فلة الجزائرية، التي قالت فيها إنها جمعتها في وقت سابق علاقة حب معه، وذلك بمنشور يوضح فيه أنه يعشق زوجته المغربية سميرة.

ونشر الشاب خالد على صفحته، بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، صورته مع زوجته سميرة، وعلق عليها:”‎حبي الأول، أول و آخر زواجي هي نور حياتي زوجتي من أعطتني أجمل 5 أطفال الذين قدموا لي أيضا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك #يا_سميرة”.

هذا، وكشفت الفنانة فلة الجزائرية، أخيرا، وجود علاقة عاطفية بينها والشاب خالد، لكنها لم تكتمل، وذرفت الدموع عندما تذكرتها.

وحلت فلة ضيفة على القناة الجزائرية الأولى، وعندما تم بث مقطع قديم، غنت فيه مع الشاب خالد، نزلت دموعها، لتكشف، في حديثها، أنها في تلك الفترة كانت تجمعها قصة حب حقيقي مع الشاب خالد، لكنها لم تكتمل بسبب المكتوب.

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