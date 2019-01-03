مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

موقعة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، بين ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 3 يناير 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، في مبارا مثيرة يترقبها عشاق البريمير ليج، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر kora live
وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة 22:00، في بث حي ومباشر بدون تقطيع عبر قناة بي ان سبورت اتش دي، ويسبقه الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي والذي يتواجد على رأسه النجم المصري محمد ابو تريكة.
وسيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يعود الفرعون المصري لمواجهة السيتي ، ويعد محمد صلاح عقدة لفريق السيتي حيث أنه سبق وأن أحرز 4 أهداف في شباك الفريق الإنجليزي بقميص الريدز من قبل، ويسعى صلاح لزيادة رصيد أهدافه واستعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 13 هدفا خلف أوباميانج وهاري كين أصحاب المركز الأول برصيد 14 هدف، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس.
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