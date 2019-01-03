"جريمة فوق الموتوسيكل".. شاب يقتل ابن خالته أثناء سيرهما بسبب خلافات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

كشفت أجهزة البحث الجنائي بأسيوط، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص وبها طلق ناري بالرأس بأسيوط، وضبطت مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه نجل خالة المجني عليه، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات على مبلغ مالي.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقاه مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، يفيد العثور على جثة "حسين.م"، 34سنة، سبق اتهامه في 14 قضية مخدرات، وسرقة، وتبديد، وذلك بناحية كوبري الخور بجزيرة اللوقا وبها إصابة بطلق ناري بالرأس وبجواره دراجته النارية "بدون لوحات"، وهاتفه المحمول.

أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة نجل خالة المجني عليه "مصطفى.ز"، 21 سنة، تم ضبطه.

أقر المتهم بارتكاب الواقعة وقرر أنه كان يستقل الدراجة النارية صحبة المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية لخلاف على مبلغ مالي تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح ناري كان بحوزته فرد محلي، محدثاً إصابته التي أودت بحياته وعقب ذلك قام بالاستيلاء على سلاح ناري طبنجة كانت بحوزة المجني عليه وفر هارباً.

أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة، والطبنجة المستولي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.