مصراوي - كتبت – سحر عزام:
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيتعاون مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للتهرب الضريبي لضمان عدم استغلال قرار إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك اعتبارا من يناير الجاري لتحقيق مصالح خاصة لبعض الفئات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الأربعاء، أن هذا التنسيق يستهدف مواجهة أي مخالفات من تجار السيارات بعد الإعفاء الجمركي ومنع أي زيادة في أسعار السيارات من قبل هؤلاء التجار.
وتابع، أن رقابة جهاز حماية...
كانت هذه تفاصيل خبر "حماية المستهلك": مراقبة أسعار السيارات بعد الإعفاء الجمركي لصالح المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.