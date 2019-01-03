"حماية المستهلك": مراقبة أسعار السيارات بعد الإعفاء الجمركي لصالح المواطنين

مصراوي - كتبت – سحر عزام:

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز سيتعاون مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للتهرب الضريبي لضمان عدم استغلال قرار إعفاء السيارات الأوربية من الجمارك اعتبارا من يناير الجاري لتحقيق مصالح خاصة لبعض الفئات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" الأربعاء، أن هذا التنسيق يستهدف مواجهة أي مخالفات من تجار السيارات بعد الإعفاء الجمركي ومنع أي زيادة في أسعار السيارات من قبل هؤلاء التجار.

وتابع، أن رقابة جهاز حماية...