تايلاند تستعد للعاصفة الاستوائية "بابوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ):
يستعد جنوب تايلاند للعاصفة الاستوائية "بابوك" التي يحتمل أن تكون مدمرة، ويتوقع أن تضرب المنطقة من الخميس حتى السبت، حسبما أفادت إدارة منع الكوارث وتخفيفها.
وذكرت الإدارة يوم الخميس أن العاصفة تتحرك غربا من الطرف الإندونيسي إلى خليج تايلاند برياح تصل سرعتها القصوى إلى 65 كيلومترا في الساعة.
ويمكن أن تكون "بابوك" العاصفة الأكثر تدميرا التي تضرب تايلاند منذ عام 1962، منذ أن حصدت العاصفة الاستوائية "هاريت" أرواح نحو ألف شخص في البلاد، وفق السلطات.
ومن المتوقع هطول أمطار حتى السبت في معظم مناطق جنوب تايلاند، بما في ذلك مقاصد سياحية مثل بوكيت وكوه ساموي وكرابي.
وذكر مسؤولون أنه لم يتم السماح لأي قارب بالإبحار كما تم منع السباحة في البحر، حيث يمكن أن يصل ارتفاع أمواج البحر إلى خمسة أمتار.
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