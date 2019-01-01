السيطرة على حريق بمحولين كهربائيين في سنترال بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب بمحولين كهربائيين في سنترال بورسعيد.

تلقت الحماية المدنية إخطارًا بنشوب حريق بمحولين كهربائيين في سنترال بورسعيد بحي شرق، فتوجهت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلي مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه.

وجرى انتداب البحث الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وأوضحت المعاينة الأولية عدم وجود خسائر في الأرواح أو أي إصابات بين العاملين، بينما الخسائر المادية تمثلت في تلف محولين كهربائيين داخل غرفة في سنترال بورسعيد نتيجة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية في بورسعيد من مجهوداتها للوقوف على سبب الحريق، وأخطرت النيابة لمتابعة التحقيق.