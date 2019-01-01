ناشيونال جيوغرافيك تصنف حفل رأس السنة ببيروت كسادس أفضل احتفال عالمياً

قيمت "ناشيونال جيوغرافيك" حفل رأس السنة في ​ساحة النجمة​ في ​بيروت​ كأفضل سادس احتفال عالميا.

وقد جاء ترتيب أفضل الحفلات حول العالم كالتالي: نيويورك، لاس فيغاس، لندن، باريس، مدريد، بيروت، طوكيو، سيدني.

وكانت العاصمة بيروت قد ودعت العام 2018 واستقبلت العام الجديد باحتفال أقيم في ساحة النجمة - وسط بيروت، تحت شعار "Beirut Celebrates 2019"، وبمشاركة عدد كبير من اللبنانيين الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية.

وغصّت ساحة النجمة بالمشاركين في الاحتفال الذي اعتُبر استثنائياً، وأحياه عدد من الفنانين والموسيقيين والفرق الموسيقية وأهم منسقي الموسيقى "DJ"، إلى جانب راقصين وعازفين وعروض راقصة بهلوانية استعراضية، وكذلك فقرات من الدبكة والفلكلور، وسط إجراءات أمنية مشددة.