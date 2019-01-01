نحف: اتهام علي سرحان بالتخابر والتحريض على الإرهاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، ضد علي عبد الله سرحان (64 عاما) من قرية نحف، نسبت إليه "التخابر مع عميل أجنبي والتحريض على الإرهاب وإعلان تأييد لتنظيم إرهابي".

وتقدمت النيابة بطلب للمحكمة لتمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام، أن "المتهم خلال شهر أيار/ مايو 2018 انضم إلى مجموعة للتواصل على تطبيق 'واتس أب' والتي حملت اسم "شبكة الغالبون" بحيث تألفت من 51 عضوا من دول مختلفة وقد أدارها شخص أطلق على نفسه اسم أسد".

كما جاء في لائحة الاتهام أنه "في هذه المجموعة جرت مشاركة مواد تضمنت مديحا لحزب الله، ومن ضمنها مواد من قناة 'المنار' التلفزيونية، وخلال هذه الفترة قام المتهم بأخذ قسم من هذه المواد والمنشورات وقام بنشرها على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' بالإضافة إلى مشاركته منشورات أظهرت دعمه وتأييده لحزب الله، كما نشر منشورا يحرض على الإرهاب."

وبينت لائحة الاتهام، أنه "في أحد المنشورات قام المتهم بمشاركة صورة ضد جنود الجيش الإسرائيلي وأخرى في منشور آخر للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حيث كتب عليها 'نظرتك، كلماتك وقولك الله أكبر يخيفهم يا أبا هادي' كما نشر مرة أخرى صورة تجمع حسن نصر الله والرئيس السوري بشار الأسد وخلفها المسجد الأقصى وكتب عليها 'القدس عاصمة فلسطين' وغيرها من المنشورات".