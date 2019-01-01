محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتور عبدالوهاب عزت توقيع، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة جامعة عين شمس ومجلس مدينة شبرا الخيمة في مجال تدريب المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

يتضمن البروتكول دورات تدريبية في مجال التصنيع الغذائي والألبان "تصنيع الزبادي، الجبن، اللحوم الجاهزة"، ومجال التصنيع الكيماوي "الصابون السائل، منظفات، عطور"، ومجال الإنتاج النباتي "زراعة الأسطح، إنتاج عيش الغراب"، وفي مجال الصحة العامة ومكافحة الآفات في المنازل والمنشأت حيث تقوم كلية الزراعة جامعة عين شمس بتدريب المتقدمين بالتنسيق مع مجلس مدينة شبرا الخيمة.

وأعرب المحافظ عن سعادته للتعاون مع جامعة عين شمس من أجل توفير فرص عمل للمرأة المعيلة والشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة تفتح لهم أبواب رزق وتشجعهم على الإستثمار في المشروعات الصغيرة التي تحولهم الي مستثمرين فضلا عن محاربة البطالة وتشجيع الإيدي العاملة وفتح أفاق وفرص جديدة أمامهم.

وكلف المحافظ رئيس مدينة شبرا الخيمة بالبدء في الإعلان عن الدورات وتوفير المتدربين من أبناء مدينة شبرا الخيمة والتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي وإدارة الصحة والتموين ليتم التسهيل على المتدربين في عمل مشروعات صغيرة لهم بعد حصولهم على الدورات.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة.