مقتل رجل أعمال بالرصاص في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: أطلق عاطل الرصاص على رجل أعمال بالقناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمركز شرطة القناطر بإطلاق أعيرة نارية بقرية الخرقانية التابعة للمركز. تبين إطلاق عاطل أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه "م.ح"، رجل أعمال وصاحب محلات سيراميك نتج عنها إصابته التي أودت بحياته. جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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