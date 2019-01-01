زحام في شوارع الإسكندرية للاحتفال برأس السنة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة:
شهدت شوارع محافظة الإسكندرية، طوال ليلة أمس، وحتى اللحظات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ازدحامًا شديدًا من العائلات والأسر الذين رغبوا في الاحتفال بليلة رأس السنة على الكورنيش وأعلى كوبري ستانلي.
يأتي هذا في ظل تحسن حالة الطقس، التي ساعدت على خروج المواطنين إلى الشوارع والميادين.
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