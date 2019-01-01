بداية 2019.. أبو ظبي تدخل موسوعة جينيس للألعاب النارية

دخلت مدينة أبوظبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر لوحة للألعاب النارية، خلال احتفالات رأس السنة لعام 2019.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي احتفالات ضخمة بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً حافلاً بالفعاليات المتنوعة، رافقتها عروض الألعاب النارية والحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية العائلية في كافة أنحاء أبوظبي.

وكان كورنيش أبوظبي مسرحاً لعرض ألعاب نارية باهرة دخلت من خلاله أبوظبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد 2019" في سماء العاصمة، وذلك عبر تقنيات تُستخدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة، مثل أعمدة حديدية بطول أربعين متراً، والتي تطلق مختلف الألوان والأشكال.

كما استمتع بمشاهدة عروض الألعاب النارية الأخرى، بمناطق متعددة بالإمارة، أهمها قصر الإمارات، وياس مارينا في جزيرة ياس، وجزيرة المارية، واستاد هزاع بن زايد في العين، ومهرجان الظفرة في منطقة الظفرة.