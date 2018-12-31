لحظات مميزة من شهر عسل العروسين الجديدين حمزة منديل ومروى – صور

يستمتع العروسان الجديدان، لاعب كرة القدم حمزة منديل، وعارضة الأزياء مروة أوحلي، بشهر عسلهما في جزر المالديف، ويشاركان متتبعيهما صورهما في مناطق فيها ذات مناظر طبيعية خلابة.

وشارك الثنائي، نهاية الأسبوع الماضي، على حسابيهما في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا للحظات، التي يعيشانها مع بعضهما في أول رحلة يقضيانها بعد حفل زفافهما.

ويوجد في جزر المالديف، صديق منديل، اللاعب أمين حارث، ويبدو أن هذا الأخير، والزوجين انتقلوا جميعا إلى تلك الوجهة السياحية، التي زارها عدد من المشاهير المغاربة في العام الحالي.

وكانت الإشاعات قد انتشرت حول انفصال منديل عن مروة في فترة الخطوبة، لكنهما كذباها بعد أيام بحفل زفاف أسطوري حضره نجوم، ولاعبون كثر.