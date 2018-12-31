سنة بنودعها | حسام خلف

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

في ختام عام 2018، يلخص الفنان الكوميدي حسام خلف أحداث العام الماضي في قطاع غزة، في هذه الأغنية الساخرة، التي تتحدث بوضوح عن الإحباط والضيق الذي يشعر به الشباب في غزة، من البطالة والضيق الاقتصادي والمهزلة السياسية.

الأغنية من كلمات وأداء الفنان الكوميدي حسام خلف (المخّ)، وألحان أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية، وإنتاج "مطبّات".

كلمات الأغنية:

سنة بنودعها

وبننسى وجعها

واحنا من غزة بنقول لك يالله برا يالله برا

سنة طويلة

وقصصها كتيرة

ووراها نكسر جرة

صار العدوان

عزلنا ليبرمان

ولما الوحدة الخاصة انمسكت بلبس النسوان

شوف القيادة

شي فوق العادة

خصومات ع الرايح جاي

ولعبنا الببجي

شفنا البنشرجي

واللي قتل خاشقجي طلع دحلان

كذب الجزيرة

عودة ومسيرة

غزة، ماليزيا، رجع الفنان

سنة بنودعها

وبننسى وجعها

واحنا من غزة بنقول لك يالله برا يالله برا

خطفوا السكلانص

ورجعنا أجانص

والخصومات مع كشوفات المتقاعدين

بيع العقارات

والعطاري بالذات

كان ناوي يلبسها لفادي السلامين

قصفوا اليهود

هلو الوفود

نبي هدوء نبي هدوء نبي هدوء

كوندوم وقناص

وكمين الباص

وهجرة وطلب اللجوء

سنة بنودعها

وبننسى وجعها

واحنا من غزة بنقول لك يالله برا يالله برا

وميلادينوف

عتابا وأوف

فش شغل للشباب عنّا حتى ع المانوف

ودخل السولار

العمادي والدولار

لما لحقوا في غزة وطبشوه

واللي مصبرنا

في غزة رواتبنا

يالله يا عباس يالله يا حماس يالله يا عباس

طرّوها علينا

راحت رجلينا

كم بسطة وتع شوف حال الناس

سنة بنودعها

وبننسى وجعها

واحنا من غزة بنقول لك يالله برا يالله برا

أبو مازن جنّ

عمال بيحنّ

لسنين الماضي ولأيام التنسيقات

زهقنا خلاص

هنقول لك باي

خلص بدنا انتخابات

جبريل الرجوب

والعيشة كريمة

يسلم الب* اللي رضع عهد التميمي

حكومة ورئيس

والدم رخيص

قعدة ووليم وقصة روب

سنة بنودعها

وبننسى وجعها

واحنا من غزة بنقول لك يالله برا يالله برا

عادل والبقرة يلي

طلعوا ع الشجرة قلي

ضريبة ع كل حاجة وضريبة ع العمرة

وسلاح جديد

صورة الحديد

وكيلو البندورة صار بعشرة

واللي مفرحنا

ورافع راسنا

رفاق سلاح رفاق سلاح رفاق سلاح

ضحى وقاوم

مات وما ساوم

في القدس وبس احنا بنرتاح

سنة جديدة

داخلة علينا

بس يا رب تكون أحلى