الان تتابع عاجل.. التظاهرات الغاضبة تعود لشوارع الخرطوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365 عادت التظاهرات الغاضبة منذ صباح اليوم الإثنين، لشوارع العاصمة السودانية “الخرطوم”، للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام الحاكم. وانتشرت قوات الشرطة السودانية بكثافة في محيط التظاهرات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ووقعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شارع السيد عبدالرحمن، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين، فيما تدخلت قوات الأمن الخاصة واعتقلت عدد آخر من المحتجين.

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