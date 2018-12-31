في ليلة رأس السنة الجديدة.. تعرف على أبرز ما ستنقله الفضائيات

تحتفل بعض القنوات الفضائية، بليلة رأس السنة الجديدة 2019، بخريطة خاصة من البرامج وعرض الأفلام المميزة، واستضافة عدد من كبار النجوم.

وفيما يلي ننشر خريطة برامج وأفلام ونجوم بعض القنوات الفضائية، الاثنين 31 ديسمبر، احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2019.

تحتفل قناة دي إم سي بليلة رأس السنة، من خلال برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، حيث تستضيف عدد من النجوم وهم محمود الجندي وهادي الجيار، وفريق "أيامنا الحلوة"، كما يكون نجم حلقة ليلة رأس السنة الفنان محمد هنيدي للحديث عن مشواره الفني ومسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"ن التي يفتتحها 10 يناير.

كما يحل الفنان هاني شاكر ضيفاً على الإعلامي عمرو الليثي في احتفالية خاصة، ليلة رأس السنة الجديدة، عبر شاشة قناة النهار، ويتم الاحتفال خلال الحلقة بعيد ميلاد أمير الغناء.

ويذكر أن عمرو الليثى رئيس شبكة قنوات النهار، أكد أن القناة أعدت احتفالية كبيرة في ليلة رأس السنة بمشاركة ٢٠فنانا من مصر والوطن العربي، منهم: المطرب الشاب محمد حسن والمطرب الشعبي سعد الصغير والمطربة هدى والمنولوجيست إسلام محي.

كما يشارك نجوم ومقدمي البرامج في احتفالية ليلة رأس السنة علي شاشة النهار في بث موحد، وتبدأ الاحتفالية في الثامنة مساء الاثنين المقبل، وتستمر حتى الرابعة من صباح الثلاثاء أول أيام العام الجديد 2019.

وأعدت شبكة قنوات "MBC مصر"، خريطة خاصة احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، بتقديم سهرات وبرامج وأفلام خاصة على مدار يوم، الاثنين 31 ديسمبر 2018، حيث يحل المطرب الكبير أحمد عدوية، ضيفاً على برنامج "حديث المساء" مع ياسمين عز في الخامسة مساء، ويقدم عدويه مع فرقته عدد من أبرز أغانيه.

ويستضيف الإعلامي عمرو أديب في العاشرة مساءً عبر برنامج "الحكاية" كل من: محمد دياب، ومصطفى حجاج، حيث يُقدم كل منهما عددا من الأغاني الشهيرة التي ارتبط بها مع الجمهور.

وتعرض قناة "MBC مصر2" في السادسة مساءً، الفيلم الهندي "سنة جديدة سعيدة" بطولة شاروخان، وديبيكا بادوكان، كما تعرض في التاسعة مساءً فيلم الحركة الأمريكي "السرعة والغضب" من بطولة فان ديزل، وبول ووكر، وميشيل رودريجر، ثم تعرض في سهرتها الأولي في الحادية عشر مساءً الفيلم العربي "الحفلة" بطولة أحمد عز، وروبي، وجومانة مراد، ومحمد رجب، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وتعرض أيضاً في تمام الواحدة بعد منتصف الليل الفيلم العربي الجديد "حديد" بطولة عمرو سعد، ودرة، وزكي فطين.

وتواصل قناة "MBC مصر" على مدار اليوم عرض الحلقات اليومية من مسلسلاتها الدرامية المختلفة، حيث تعرض مسلسل "سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولي الساعة 6 مساءً، ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" بطولة عادل إمام ونجوي إبراهيم، الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ذهاب وعودة" بطولة أحمد السقا وإنجي المُقدم الساعة 8 مساءً.

ويستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور المطرب على الهلباوي في سهرة فنية خاصة بمناسبة الاحتفال برأس السنة، في الثامنة مساء، اليوم اﻻثنين.

ويقدم على الهلباوي، والمعروف بتقديمه الإنشاد الديني، أول مرة مجموعة من أغانيه العاطفية بمناسبة اﻻحتفالات برأس السنة الجديدة.

كما يغنى المطرب على الهلباوي لمشاهير الغناء في مصر والوطن العربي على رأسهم محمد قنديل وصباح فخري.