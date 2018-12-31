"استخدام العلوم والتكنولوجيا في فهم التراث الثقافي".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ينظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بمكتبة الإسكندرية، الخميس المقبل، محاضرة بعنوان "إسهام العلوم والتكنولوجيا في فهم التراث الثقافي"، يلقيها الدكتور ياسر الشايب؛ الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن المحاضرة تلقي الضوء على الدور الهام للعلوم والتكنولوجيا في فهم التراث الثقافي، سيما مع تطور التكنولوجيات الحديثة في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، بعد أن أصبح من الضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التراث الثقافي.

وأضاف أن العديد من الدول والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم نجحت في زيادة فهم الحضارات والتراث الثقافي للإنسانية، فيما تسليط الضوء على تلك النجاحات في هذا المجال من أجل توسيع نطاق المعرفة وخلق فرص وتطبيقات جديدة.

وتستعرض هذه المحاضرة كيف يمكن أن تسهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في معرفة أفضل للثقافات المختلفة، وكيف تستخدم في نشر وتبادل المعلومات حول مواقع التراث الثقافي، وربما وضع استراتيجية محتملة لإسهام العلوم والتكنولوجيا في إثراء التراث الثقافي.

وسيخصص الجزء الثاني من المحاضرة لاستعراض العديد من قصص النجاح لكيفية توظيف التكنولوجيات الحديثة في مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر، وأهرامات الجيزة ودهشور بالجيزة.

يشار إلى أن مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية ينظم العديد من الأنشطة الأكاديمية التعليمية والثقافية المتعلقة بالدراسات الهلينستية، وهو المركز الوحيد المتخصص في الدراسات الهلينستية بمصر.