دبي.. استعدادات كبيرة للاحتفال برأس السنة الميلادية 2019

تستعد الإمارات العربية المتحدة خاصة دبي لإنطلاقة مميزة من خلال برنامجها للخاص باحتفالات رأس السنة لعام 2019، وشهد متوسط إشغالات الفنادق بدبي وأبوظبي ارتفاعًا ملحوظًا، وصل لمستويات قياسية مع حلول موسم أعياد رأس السنة الميلادية.

وانطلق أمس الأحد، الصحفي للإعلان عن تفاصيل الاحتفالات الرسمية برأس السنة الميلادية 2019 في دبي، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وممثلين من الدوائر الحكومية المعنية بتنظيم الاحتفالات في الإمارة.

وقال أحمد بن ثاني المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار، خلال المؤتمر إن احتفالات برج خليفة برأس السنة ستكون عبارة عن عرض بالألعاب النارية.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، أن 4 آلاف شرطي و2000 دورية جاهزة لتأمين الفعالية، وقد خصصت مسارات للعزاب وأخرى للعوائل وتم تخصيص مناطق منفصلة لهم، وأن 12 ألف كاميرا ستعمل على مراقبة وتأمين الفعالية التي من المتوقع أن يحضرها حوالي 2 مليون زائر لمشاهدة الحفل.

ومن المقرر أن يكون هناك 25 موقعا مخصصا للاحتفالات في دبي يمكن للزوار زيارتها.

بدوره، قال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي إنه تم تجهيز 60 نقطة للدفاع المدني وهناك خطط جاهزة للإخلاء.

وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن 259 سيارة إسعاف ستكون جاهزة في مختلف مواقع الاحتفالات و150 نقطة إسعافية و1200 مسعف سيتواجدون لتأمين الفعالية.