نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام 2019

استقبلت ​نيوزيلندا​ ​العام الجديد​ كأول دولة في العالم تسجل دخولها العام 2019.

وتعد نيوزيلندا أول دولة كبيرة يحل عليها العام الجديد. فيما بدأ عام 2019 بالفعل في دولة ساموا الأميركية، الجزيرة الواقعة في ​المحيط الهادئ​، وجزر الكريسماس، التابعة ل​أستراليا​، كأول منطقة في العالم استقبلت العام الجديد.

وقررت ساموا الأميركية في 2011 الانتقال من خط التوقيت الدولي الشرقي إلى الغربي، ما جعلها الدولة الأولى التي يحل عليها العام الجديد بدلا عن آخر دولة.