انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: شارع باسم خاشقجي في واشنطن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 31 ديسمبر 2018 10:45 صباحاً - ظهرت لوحة مكتوب عليها "شارع خاشقجي"، عند دوار دوبون الشهير في قلب العاصمة واشنطن، وقد ثُبّتت اللوحة على قاعدة يصعب نقلها أو تحريكها، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الشارع قد سُمّي باسم خاشقجي تنفيذاً لقرار رسمي من بلدية المدينة أم بمبادرة غير رسمية.

وكان نشطاء محليون قد حاولوا، قبل أسابيع، إطلاق الاسم على شارع آخر قبالة مقرّ السفارة السعودية، إلا أن أحد كبار المسؤولين المنتخبين في بلدية المدينة قال إن قوانينها تحظر تسمية الشوارع بأسماء شخصيات لا تزال على قيد الحياة، أو قبل أن يمضي عامان على وفاتها.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان جثته ومن أمر بقتله.

وبعدما قدّمت تفسيرات متضاربة طوال 18 يوماً، أقرّت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وتواصل تركيا جهودها للوصول إلى الحقيقة المتعلّقة بالجريمة، في وقت تواصل فيه الرياض تهرُّبها من التعاون وتقديم المعلومات للجهات التركية.