أعلنت البحرية المالطية "أنّها أنقذت 69 مهاجرًا كانوا على متن قارب خشبي، وكانوا قد طلبوا المساعدة بعد انحراف القارب على بعد 117 ميلًا بحريًا جنوب غرب مالطا".
توازيًا، لفتت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، إلى أنّ "سفينتها "بروفيسور ألبريشت بنك" تلقّت إشارةً من حرس السواحل المالطيّة عن زورق يواجه صعوبات وعلى متنه 24 شخصًا، وإنّ السفينة اتّجهت ليلًا إلى الموقع المحدّد"، موضحةً أنّ "هذه السفينة الّتي ترفع علم ألمانيا يوجد أصلًا على متنها 17 مهاجرًا يتحدّرون جميعًا من غرب إفريقيا، وتمّ إنقاذهم السبت قبالة ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات مالطا أعلنت إنقاذ 69 مهاجرا بعد انحراف قاربهم جنوب غرب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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