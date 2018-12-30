استفادة أزيد من ألف شخص من العلاجات في حملة طبية ضواحي الحسيمة – صور

استفاد، أمس السبت، أزيد من ألف شخص في مدينة الحسيمة، من خدمات قافلة طبية، نظمتها جمعية المرأة المبادرة للتنمية والتضامن، بشراكة مع جماعة شقران، وبدعم من عمالة الحسيمة، ومندوبية الصحة في الإقليم.

وكشفت دلال فكري، مديرة القافلة الطبية، في تصريح لموقع “اليوم24″، أن القافلة وفرت اختصاصات عديدة، أبرزها الطب الباطني، وطب الأطفال، والنساء، والقلب والشرايين، والفحص بالصدى، وتخطيط القلب، والكشف عن الضغط الدموي، والسكري كذلك.

وأبرزت فكري أن هدف جمعية المرأة المبادرة للتنمية والتضامن من تنظيم القافلة الطبية، يصبُّ في تقريب الخدمات الصحية من الأشخاص البعيدين عن المراكز، والمستشفيات العمومية، والذين يعيشون في مناطق نائية، في ضواحي إقليم الحسيمة.

وأشارت المتحدثة نفسها إلى أنه، على الرغم من قساوة الأحوال الجوية، وموجة البرد القارسة، إلاَّ أن المواطنين أقبلوا على القافلة الطبية بكثافة، إذ تجاوز عدد المستفيدين ألف شخص، من بينهم أطفال، ونساء، وطاعنون في السن، أيضاً.