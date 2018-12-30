خفض أسعار الوقود مطلع العام الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنخفض أسعار الوقود مطلع العام المقبل، في الليلة الفاصلة بين غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء بـ18 أغورة، ليصبح سعر اللتر الواحد بنزين 95 أوكتان الخالي من الرصاص للمستهلك 5.83 شيكل، بدلا من 6.01 شيكل اليوم، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وعلل مطلعون انخفاض أسعار الوقود المتواصل في البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط والمحروقات بـ11% في الشهر الأخير في الأسواق العالمية وفي حوض البحر المتوسط.

وأظهرت المعطيات أن أسعار النفط العالمية واصلت الانخفاض خلال الشهر الجاري، بعدما كانت قد انخفضت بحوالي 22% في الشهر الماضي، لكن الضريبة على أسعار البنزين ما زالت مرتفعة، وستصل نسبة الضريبة على اللتر الواحد من البنزين حوالي 66%.

يذكر أن المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار الوقود كان في الأول من شهر آب/ أغسطس الماضي إذ بلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان في التعبئة الذاتية 6.57 شيكل.