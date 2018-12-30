انت الان تتابع تفاصيل خبر 39 ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة بإسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 30 ديسمبر 2018 09:25 صباحاً - قالت مصادر أمنية تركية، إن 39 ألف عنصر أمن سينتشرون بإسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة، لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أوضح رئيس قسم الأمن العام بمديرية أمن إسطنبول، "ظفر باي بابا"، أن الإجراءات الأمنية المتخذة في إطار تأمين الاحتفالات بدأت تطبَّق تدريجياً في جميع أنحاء المدينة اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن المديرية كلفت 39 ألف شرطي تأمين احتفالات رأس السنة وتنقلات المواطنين، بينهم 17 ألفاً سينتشرون في منطقة "بي أوغلو" التي يقع ضمنها شارع استقلال وميدان تقسيم السياحيان.

وتشمل التدابير الأمنية الميادين الكبرى، والأماكن التاريخية والسياحية، ودُور العبادة، لا سيما الكنائس، ومراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل العام.

وفي يناير عام 2017، سقط 39 قتيلاً، من بينهم 16 أجنبياً، وجُرح آخرون، في هجوم مسلح استهدف مطعماً شهيراً بإسطنبول خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قوات الأمن ألقت القبض على المنفذين، وقالت إنهم يحملون جوازات سفر لإحدى الجمهوريات الروسية.