بالفيديو: لحظات مروعة لسقوط مروحية في جبل جيس برأس الخيمة ومصرع طاقمها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 ديسمبر 2018 01:07 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي عن سقوط طائرة مروحية من نوع “أغوستا 139” كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، في الساعة الخامسة وخمسين دقيقة، مساء السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة “أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس واستشهاد طاقمها”.

وأضافت “وام” أن الشيخ سعود بن صقر القاسمي أمر أيضا بإجراء “تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه”.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قوله إنه لا يوجد إصابات لزوار المسار الانزلاقي في قمة جبل جيس برأس الخيمة، نتيجة لاصطدام إحدى الطائرات المروحية ‏بالأسلاك الحديدية للمسار الانزلاقي.

وأضاف أن “حادث الاصطدام بالمسار الانزلاقي وقع بعد إغلاق المسار في الساعة الخامسة”، وتابع بالقول إن “الهيئة والشركة المسؤولة عن تشغيل المسار الانزلاقي سترسل خلال ساعات الصباح الباكر من يوم غد فريقا من الموظفين لتفقد الأضرار التي وقعت بالمسار الانزلاقي وتحديد المطلوب”.

وتداول عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يظهر لحظة سقوط المروحية، بينما لم يتسن لـCNN التحقق من مصداقية الفيديو بشكل مستقل.

أعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ أسماء شهداء طاقم المروحية التابعة له، والتي سقطت اليوم في رأس الخيمة اثر حادث أثناء تأديتها لمهمة إنقاذ، وهم: الطيار صقر سعيد محمد عبدالله اليماحي والطيار حميد محمد عبيد الزعابي وملاح جاسم عبدالله علي الطنيجي والمسعف مارك غافين روكسبرج.

ونعى المركز الشهداء الذين كانوا في مهمة رسمية لتأدية الواجب الموكل إليهم.