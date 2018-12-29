بين الميكروباص والـ"توك توك" والمقاهي.. ميدان "المؤسسة" فريسة للإهمال.. ورئيس المدينة يتوعد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حالة من التردي والإهمال الشديد تسيطر على ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، يوليو 2014، وعدد من الوزراء بتكلفة 30 مليون جنيه.

الميدان يشهد جميع أنواع الإهمال، حيث يحتل الباعة الجائلين مداخله ومخارجه، إضافة إلى تحوله إلى موقف عشوائي، وانتشار الـ"توك توك"، وتعطل نافورة المياه الرئيسية، وتحولها إلى مقلب للقمامة، إضافة إلى تبوير المساحات الخضراء واحتلالها من قبل أصحاب المقاهي.

"الميدان أصبح سلة للمهملات"، هكذا بدأ علي محمود، حديثه لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في ميدان المؤسسة إهدار واضح وعلني للمال العام، في ظل صمت المسئولين، موضحًا أنه لا يوجد أي اهتمام من قبل مسئولي مجلس مدينة شبرا الخيمة، الذين تركوا الميدان للإهمال ينهش فيه، ولا يوجد أي أعمال إصلاحات للنافورة المركزية بالميدان، وتجمع القمامة بها في مظهر يعكس مدى الإهمال والتردي الذي أصبح سمة الميدان.

بينما قال محمود شريف، إن الميدان تحوّل إلى موقف عشوائي، يحتله سائقو الميكروباص والـ"توك توك"، يمارسون فيه كافة أنواع البلطجة، ما تسبب في حالة ازدحام مروري حادة، متسائلًا "أين أجهزة مرور المحافظة من تلك الفوضى؟".

فيما قال شهاب عفيفي، إن الأمور ازدادت تعقيدًا عن ذي قبل، واحتلت الكافيهات المقابلة للميدان المساحة الخضراء الجمالية، بعد تبويرها، وتقسيمها فيما بينهم، ما شوّه المظهر الجمالي للميدان الذي كان يتميز به، مطالبًا بسرعة التدخل من قبل المسئولين وخاصة شرطة المرافق.

طالب عادل السيد، الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بإعادة ترميم قاعدة تمثال محمد علي باشا التي هدمت بسبب الإهمال، وإعادة تشغيل النافورة، وإعادة المسطحات الخضراء والورود والازهار للميدان، بالإضافة إلى القضاء على المواقف العشوائية.

من جانبه أكد اللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أنه سيجري شن حملة مكبرة للعمل على إعادة المظهر الجمالي للميدان مرة أخرى، إضافة إلى إعادة الانضباط للمنطقة.

وأضاف "الوصيف"، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يشن حملات أولًا بأول للقضاء على البلطجة والمواقف العشوائية، إضافة إلى شن الحملات لرفع تراكمات القمامة بمحيط الميدان