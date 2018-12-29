بالفيديو ..برنامج حديث من الساحة الخضراء للإعلامي الطاهر حسن التوم يغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الإعلامي ومقدم برنامج “حال البلد” بسودانية 24 مقطع فيديو على حسابه الرسمي بالفيسبوك يعلن فيه عن حلقته القادمه وموعدها اليوم السبت حول حديث عن (الساحة الخضراء).

وقال الطاهر وهو يرتدي زي رياضي : بعد أن نكمل حديثنا عن المشهد السياسي ومافيه من حراك نأتي للحديث عن الساحة الخضراء وجدنا اليوم فرصة نتمشى فيها، وشفنا حالها بشكل ما عجبنا وفي إطار اهتمامنا بالشان العام حنسلط الضوء عن الساحة الخضراء خاصة وأنها تعد متنفس مهم لسكان ولاية الخرطوم.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 اغضب هذا الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بانه بعيد عن قضايا المواطن وردا أحد الرواد بقصيدة مطلعها :

ااي ظبطوها الساحه

خلو الخضره تبقى وشاحا

علشان ما تجيب كتاحه

للناس الهناك مرتاحه

يا طاهرنا ياخ بالراحه

عارفنو الخميس يوم راحه

إلا بلدنا غايره جراحا

جرحاً ما بتداوي ( براحه)

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)