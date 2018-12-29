مذيعة الأخبار بتلفزيون السودان: “كل ما قرأته خلال الأيام الماضية أكاذيب وافتراء واعتذر لأخوتي أبناء دارفور”

اعتذرت مقدمة الأخبار بالتلفزيون القومي شاهيناز عثمان، لأهالي دارفور عن الأكاذيب والافتراءات التي تقرأها في النشرات الإخبارية عنهم. وتمنت أن يأتيها خبر عاجل أثناء النشرة لتذيعه ويكون هو ذاك الخبر الذي سيفرحها ويفرح الشعب السوداني اجمع.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 كتبت مذيعة التلفزيون القومي على حسابها الرسمي بالفيسبوك قائله : (بين خبر وآخر ..عندما يدلف أحدهم إلى الاستوديو..ويناولني ورقة مكتوب عليها هام وعاجل كيف يمكنني أن أمنع قلبي عن الخفقان كيف يمكنني أن امنعه من أن يتوقع الخبر الذي انتظر..الخبر الذي سيكون عزائي عن كل الكذب والهراء الذي قرأته خلال الأيام الماضية ..مقدماً ..اعتذر لأخوتي أبناء دارفور عن كل الافتراءات التي ربما تحتويها النشرات بحقهم..عزانا في القادم..في الديموقراطية..عندها سنقول ونقدم ما نؤمن به حقاً).

وقالت شهيناز : لسنا أقل وطنية وجرأة من طلاب الجامعات والأطباء..وكل قطاعات الشعب السوداني ودعت زملاءها المذيعين والمذيعات..في القنوات الفضائية والإذاعات.أنهم يكونوا أكثر جرأة..في حوارات النشرات على الهواء.. والاتصالات الهاتفية..وفي البرامج الحوارية لأن غالباً ما تتم استضافة ضيف من المؤتمر الوطني ينفي.. يشجب..ويدين.. وفي أحوال كثيرة جداً يكذب لدرجة إن وجوههم تمتقع على الهواء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)