نقلت ل"سبق" عن مصادر مطلعة صدور قرار من داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه؛ وذلك بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها.
الجدير بالذكر أنه تم إيقاف بث الفعالية الفنية التي شارك فيها عدد من الفنانين، وقطع النقل قبل انتهائها.
كانت هذه تفاصيل خبر الشريان يقيل مدير القناة السعودية الأولى لبثها "فعالية لا تليق بها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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