تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الإنتباهة * رئيس الوزراء: نتأسف لسقوط قتلى * عصام أحمد البشير لـ”الحكومة”: “الحذر من إراقة الدماء” * الوزير المستقل لـ”الإنتباهة”: التحرير أفقر الشعب والمدرسة الإقتصادية صحيفة السوداني * “الأمن”: ضبط خلية لـ”عبدالواحد” تخطط لإغتيالات ونهب “عمارة الذهب ومول الواحة” * مصرع وإصابة (14) سائحاً جراء تفجير حافلة بمصر * “العمل” تعتزم مراجعة مكاتب الاستقدام والهجرة صحيفة الصيحة * التفاصيل الكاملة حول توقيف خلية لحركة عبدالواحد بالدروشاب * وزير الدولة بالإعلام: الخلية كانت تخطط لعمليات أغتيال وسط المتظاهرين * عصام البشير يطالب بتوقيع أشد العقوبات على المتلاعبين بقوت المواطنين * السلطات الأمنية تكمل إجراءات محاكمة المتهمين بالتخريب في الاحتجاجات الأخيرة صحيفة المجهر * المؤتمر الشعبي يدعو لتمالسك الوطن والابتعاد عن التخريب * جهاز الأمن يضبط خلية تابعة لـ”عبدالواحد محمد نور” بالدروشاب صحيفة التيار * رئيس الوزراء يتأسف لسقوط قتلى في التظاهرات * مبادرة جديدة من رجال الأعمال لفك ضائقة السيولة * سفير السودان بأستراليا ينفي تركه الخدمة * حاتم الوسيلة: توجيهات عليا بإجراء تحقيقات حول الأحداث صحيفة المستقلة * معتز: القانون سيأخذ مرجاه في الأحداث الاحتجاجية * الشعبي يدعو للتماسك والابتعاد عن التخريب * العمل: وظائف غير صحيحة تم الإعلام عنها صحيفة أخبار اليوم * جهاز الأمن: ضبط خلية لحركة عبدالواحد بالدروشاب تستهدف عمارة الذهب ومول الواحة * الشرطة: فض تجمعات متفرقة في الخرطوم وضبط خلية صنعت 47 عبوة حارقة * الناطق الرسمي بأسم الحكومة يعقد مؤتمراً منتصف الليل ويكشف تفاصيل جديدة عن ضبط خلية الدروشاب صحيفة الدار * بالصورة والقلم: القبض على عصابات مسلحة تنوي نهب المواطنين أثناء الاحتجاجات * الحكم بإعدام تاجر معروف والقبض على سجين هارب محكوم بعشرين عاماً * سفير السودان باستراليا ينفي تركه الخدمة * مقتل شاب على يد ابن عمه وإصابة شقيقه بأم بدة * تفاصيل فتاة حسناء تستدرج الرجال بمنطقة الزرائب بالعباسية * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحانا افقه والعقيدة للآساس واللغى العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق29 ديسمبر 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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