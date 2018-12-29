تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * قرعة الكونفدرالية تبتسم للفرقة الزرقاء * الأزرق ينازل موكورا الرواندي أيام 11 و12 و13 يناير بالجوهرة الزرقاء و18 و19 و20 بكيجالي * الزعفوري يرحب بمواجهة قاهر هلال شيكان.. وفرانسيس يتحدى ويؤكد إسقاط بطل السودان * المريخ يكتسح القراقير بنصف دستة * احتجاج هلالي كبير على دعم حكومة ولاية الخرطوم للمريخ بمليار ونصف صحيفة الصدى: * المريخ يُمتع.. يُبدع ويقهر الموردة بالستة ويتصدر * العرفاوي: عالجنا مشكلة الفرص المهدرة فانهمرت الأهداف على شباك الهلب * رباعي الأحمر في الإمارات ينتظر نتائج الرنين المغنطيسي اليوم.. ومهمة سهلة للهلال في الكونفدرالية * مجلس المريخ يعقد اجتماعاً حاسماً بخصوص الانتخابات والنظام الأساسي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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