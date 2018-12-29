حالة الطقس: سقوط للأمطار ومنخفض جديد غدًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى درجات الحرارة، اليوم، السبت، دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الظهر والمساء تتركز الأمطار بشكل أفضل على الشمال وبعض مناطق الوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في حين تتأثر البلاد بمنخفض جوي ضحل، غدًا، الأحد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا، وباردًا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

بينما ترتفع درجات الحرارة قليلًا، بعد غدٍ، الإثنين، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة وخاصة في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.